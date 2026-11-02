JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Brasil

Fenômeno climático deixa parte do Brasil em alerta para temporais; veja previsão

Canal de umidade favorece pancadas de chuva com trovoadas em cinco regiões

Agência Brasil

São Paulo tem previsão de fortes chuvas nesta terça-feira
Fenômeno climático deixa parte do Brasil em alerta para temporais RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Um canal de umidade que se estende da Região Norte até o Sul do país favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas isoladas e mantém a sensação de tempo abafado especialmente em uma área que se estende de Goiás até o norte do Rio Grade do Sul, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Sul, chuva com trovoadas isoladas ocorrem no norte, oeste, sudoeste, centro e leste do Paraná, no centro e no oeste de Santa Catarina e nas regiões oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul. A temperatura sobe e apesar da mínima de 15 °C em Florianópolis, a máxima chega a 30 °C em Porto Alegre.

No Sudeste do país existe a possibilidade de chuva isolada em toda a região. As pancadas de chuva serão acompanhadas de trovoada no oeste, nordeste e leste de São Paulo, no centro e sul de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro. Entre as capitais a temperatura mínima será de 17 °C em Belo Horizonte e a máxima de 30 °C no Rio de Janeiro.

Na Região Centro-Oeste, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul e leste de Mato Grosso do Sul. A possibilidade de chuvas diminui, mas ainda pode chover no restante da região. A temperatura mínima será de 20 °C em Brasília e a máxima de 36 °C em Cuiabá.

No Norte brasileiro, a chuva se concentra no Amazonas e no extremo norte de Rondônia, onde vem acompanhada de trovoadas isoladas. Pode chover com menos intensidade no Acre, nas demais áreas de Rondônia, no oeste de Roraima e na maior parte do Tocantins. A temperatura mínima, entre as capitais, é de 24 °C em Rio Branco e a máxima de 38 °C em Boa Vista.

Na Região Nordeste, o feriado de Finados será ensolarado, com possibilidade de chuva isolada apenas no litoral leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Entre as capitais, Teresina registra a mínima de 26 °C e também a máxima de 38 °C.

Assuntos

continue lendo

Calor em São Paulo Brasil Novembro em SP começa com chuva e calor; veja previsão para a semana Na segunda-feira, muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã
  1. Desabamento de muro mata idosa e deixa dez pessoas feridas na zona leste de SP Jovem Pan · há 50 minutos
  2. Dia de Finados: como surgiu essa tradição na Igreja Católica? Entenda Estadão Conteúdo · há 3 horas
  3. Criminosos invadem prédio pelas janelas e furtam apartamentos em Higienópolis, em SP Estadão Conteúdo · há 16 horas
  4. Com queda da vazão do rio, passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após 20 dias Estadão Conteúdo · há 19 horas