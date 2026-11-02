Fenômeno climático deixa parte do Brasil em alerta para temporais; veja previsão

Um canal de umidade que se estende da Região Norte até o Sul do país favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas isoladas e mantém a sensação de tempo abafado especialmente em uma área que se estende de Goiás até o norte do Rio Grade do Sul, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Sul, chuva com trovoadas isoladas ocorrem no norte, oeste, sudoeste, centro e leste do Paraná, no centro e no oeste de Santa Catarina e nas regiões oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul. A temperatura sobe e apesar da mínima de 15 °C em Florianópolis, a máxima chega a 30 °C em Porto Alegre.

No Sudeste do país existe a possibilidade de chuva isolada em toda a região. As pancadas de chuva serão acompanhadas de trovoada no oeste, nordeste e leste de São Paulo, no centro e sul de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro. Entre as capitais a temperatura mínima será de 17 °C em Belo Horizonte e a máxima de 30 °C no Rio de Janeiro.

Na Região Centro-Oeste, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul e leste de Mato Grosso do Sul. A possibilidade de chuvas diminui, mas ainda pode chover no restante da região. A temperatura mínima será de 20 °C em Brasília e a máxima de 36 °C em Cuiabá.

No Norte brasileiro, a chuva se concentra no Amazonas e no extremo norte de Rondônia, onde vem acompanhada de trovoadas isoladas. Pode chover com menos intensidade no Acre, nas demais áreas de Rondônia, no oeste de Roraima e na maior parte do Tocantins. A temperatura mínima, entre as capitais, é de 24 °C em Rio Branco e a máxima de 38 °C em Boa Vista.

Na Região Nordeste, o feriado de Finados será ensolarado, com possibilidade de chuva isolada apenas no litoral leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Entre as capitais, Teresina registra a mínima de 26 °C e também a máxima de 38 °C.