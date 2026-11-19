Calor e chuva predominam nos próximos dias em todo Brasil, no sul há risco de temporais

No Sudeste, a previsão é de períodos de sol e calor, acompanhados de pancadas de chuva

O feriado prolongado será marcado por calor, períodos de sol e pancadas de chuva em diferentes regiões do Brasil. Enquanto o Sul enfrenta risco de temporais e ventos fortes, o restante do país terá instabilidades intercaladas com aberturas de sol.

No Sul, há risco de temporais nos três estados. Os maiores volumes de chuva ficam concentrados no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde as rajadas de vento devem chegar a 90 km/h. No estado gaúcho, os acumulados podem superar 80 mm em alguns pontos, com possibilidade de ultrapassar os 100 mm em áreas do norte e nordeste na sexta-feira (20) e no domingo (22).

Em Santa Catarina, as pancadas mais fortes ocorrem principalmente no oeste e no sul do estado. O Paraná também terá um período marcado por instabilidade, com a chuva concentrada nas áreas oeste e sul.

No Sudeste, a previsão é de períodos de sol e calor, acompanhados de pancadas de chuva à tarde com risco de raios. No litoral paulista, o tempo vai dar praia, mas também há condições para chuva ao longo do dia.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva de moderadas a fortes podem ocorrer em todos os estados e no Distrito Federal, em geral nos períodos da tarde e/ou da noite.

No Nordeste, o sol predomina na maior parte da região,inclusive no litoral e há previsão de pancadas apenas no oeste e sul da Bahia e também no centro-sul do Maranhão e do Piauí.

Já no Norte, o tempo terá períodos de sol intercalados com chuva forte no Amazonas, no Pará e no Acre.

Alerta em Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), emitiu um alerta para a previsão de chuva persistente e volumes expressivos no estado entre os dias 19 de novembro e 3 de dezembro.

De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), a análise de diferentes modelos meteorológicos aponta para acumulados predominantemente entre 150 e 300 milímetros em diversas regiões mineiras. Nas áreas de maior concentração de precipitação, os volumes podem alcançar entre 350 e 400 milímetros.