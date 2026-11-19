A Funai informou que acompanha a situação e instalou um comitê de crise

Um grupo de cerca de 20 indígenas Awá, que vivem em isolamento, apareceu em um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) localizado na Terra Indígena Araribóia, no Maranhão, e fez contato com indígenas guajajara, da aldeia Tawari. A Funai informou que acompanha a situação e instalou um comitê de crise. É a primeira vez na história recente que os indígenas isolados fazem contato.

A Terra Indígena Araribóia abriga 10.318 indígenas dos povos Awá e Guajajara, distribuídos em 150 aldeias. Homologada em 1990, a maior parte de seu território de 413 mil hectares encontra-se sobreposta ao município de Amarante. Contudo, em menor proporção, há áreas da TI que alcançam os municípios maranhenses de Bom Jesus das Selvas, Arame, Buriticupu, Santa Luzia e Grajaú

A Funai afirmou ainda que todas as medidas adotadas seguem os protocolos técnicos e legais da política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados.

O encontro, ocorrido na segunda-feira (16) despertou preocupação devido à magreza de alguns de seus integrantes, informou a ONG Survival International. Os guajajara distribuíram inhame aos Awá, que permaneceram na comunidade por pouco tempo antes de retornarem à floresta.

O encontrou foi gravado pelos guajajaras e divulgado pelo perfil oficial da terra indígena Araribóia no Instagram. Nas imagens, um grupo de crianças, mulheres e homens aparece, alguns segurando arcos e flechas longas. A ONG Survival International alertou que, embora sejam caçadores e coletores experientes, seu território tem sido cada vez mais invadido, “o que poderia explicar por que procuraram comida”, alertou a ONG.

“O estado físico de alguns integrantes, especialmente das crianças e dos idosos, gerou preocupação entre os moradores, que relataram sinais evidentes de emagrecimento acentuado”, afirmou a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima).

A Coapima alertou sobre os riscos que um contato não planejado acarreta para esses povos, “principalmente pela exposição a doenças” contra as quais eles têm poucas defesas “e outras ameaças à sua integridade”. A entrada de autoridades, instituições e organizações na reserva foi proibida a pedido dos caciques e dos moradores da terra indígena Araribóia.