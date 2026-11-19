Natural de Santa Catarina, Gallotti esteve na corte por dez anos, entre os anos de 1999 e 2009

Paulo Gallotti era de uma família ligada ao magistério

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Gallotti, 81 anos, morreu na quarta-feira (18). O velório ocorreu na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis.

Natural de Santa Catarina, Gallotti foi ministro do STJ por dez anos, entre os anos de 1999 e 2009. Antes disso, exerceu o cargo de juiz, atuando em áreas criminais e de execução penal, nas comarcas de Taió, Xaxim, Balneário Camboriú, Rio do Sul e Florianópolis. Ele também foi desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e juiz eleitoral.

Entre 1988 e 1989, Gallotti assumiu o cargo de diretor da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC). Nesse período, prestou assessoria nos trabalhos de elaboração da Constituição Estadual de Santa Catarina. Nos quatro anos seguintes, assumiu a presidência da associação.

Ele também foi vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) entre 1992 e 1993, sendo presidente nos dois anos seguintes.

Paulo Gallotti era de uma família ligada ao magistério. Ele era sobrinho do Luís Galotti e primo de Octavio Gallotti, ex-ministros do STF.

Tribunais lamentam

Em nota, o presidente do STJ, Luis Felipe Salomão, relembrou feitos de Gallotti e expressou pesar pelo ocorrido. “Por toda a contribuição à Justiça brasileira, Paulo Gallotti deixa um legado que não pode ser medido e que marcará diversas gerações de juristas“, escreveu.

O presidente Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, expressou condolências e solidariedade aos familiares e deseja conforto a todos.

O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rubens Schulz, também relembrou a trajetória de Gallotti. “O Judiciário catarinense recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro aposentado Paulo Gallotti. Sua trajetória exemplar, marcada pela ética, elegância e dedicação à magistratura, deixa um legado permanente para Santa Catarina e para o País. Neste momento de luto, prestamos nossa homenagem e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores”, registrou.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, citou o legado de Gallotti e prestou solidariedade à família.