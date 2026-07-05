Filha de Neymar faz seu primeiro aninho em dia de jogo do Brasil

Mel é a quarta filha do camisa 10 da Seleção Brasileira

A filha caçula de Neymar Júnior e sua esposa Bruna, Mel Biancardi Santos, completa, neste domingo (5), seu primeiro ano de vida, exatamente no dia em que a Seleção Brasileira disputa vaga para as quartas de final da Copa do Mundo.

O casal postou fotos e mensagens nas redes sociais, comemorando o primeiro aniversário da filha mais nova. Neymar fez uma postagem no Instagram se declarando para a pequena: “1 ano de MEMEL 😍” e “Parabéns meu amorzinho, que papai do céu te conceda muita saúde e alegria!!!”

1 ano de MEMEL 😍

Parabéns meu amorzinho, que papai do céu te conceda muita saúde e alegria!!!

Papai te ama ♥️ 04 pic.twitter.com/ORfx4qk5Jk — Neymar Jr (@neymarjr) July 5, 2026

Bruna Bicardi postou uma série de Stories com fotos desde o nascimento da filha, segunda da influenciadora com o craque, para comemorar seu primeiro ano de vida.

Reprodução / Instagram

Mel é o quarto filho de Neymar, como ele chama carinhosamente na publicação de 04: “Papai te ama ♥️ 04”. O filho mais velho do craque, Davi Lucca, com a influenciadora Carol Dantas, tem 14 anos.

Depois, o camisa 10 da Seleção teve sua primeira filha com Bruna em 2023, Mavie, que hoje está com dois anos.

Ele ainda teve mais uma filha, Helena, que completou seu segundo aniversário na sexta-feira (3). Neymar também fez uma postagem para a pequena, chamando de 03: “Papai te ama demais ♥️ 03”

2 aninhos de Helena!

Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde pra você poder brincar mais e mais.

Sempre vou fazer o possível pra te fazer feliz.

Papai te ama demais ♥️ 03 pic.twitter.com/qggIQ5gDnq — Neymar Jr (@neymarjr) July 3, 2026

Com Neymar disponível para ir aos gramados, a Seleção Brasileira enfrenta a equipe da Noruega, do craque Haaland, neste domingo (5), a partir das 17h (de Brasília) na jornada em busca da sexta taça do Mundial.