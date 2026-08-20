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Frente fria derruba temperatura em São Paulo; litoral tem alerta de vendaval

O interior do estado está com aviso de baixa umidade para a sexta-feira (21)

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Pedestres se protegem do frio e da garoa no Viaduto do Chá, região central de São Paulo
Pedestres se protegem do frio e da garoa em São Paulo CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de semana de tempo seco e quente, uma frente fria avança pelo país e deve provocar quedas de temperatura no estado de São Paulo a partir de sexta-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso laranja de vendaval para o litoral norte e amarelo de ventos intensos para as demais áreas litorâneas paulista.

Segundo o Inmet, a sexta-feira começa com muitas nuvens no estado. Para a região leste e a capital paulista, há previsão de pancadas de chuva. O interior de São Paulo está com aviso laranja de baixa umidade. As demais regiões estão com alerta amarelo de baixa umidade.

A previsão para a capital paulista, na sexta, é máxima de 22 ºC e mínima de 11 ºC.

O litoral de São Paulo começa sábado (22) com nevoeiro. Há possibilidade de geada nas regiões de serra do estado.

Para o sábado, o Inmet prevê máxima de 22 ºC para a capital e mínima de 11 ºC. De acordo com o instituto, no domingo (23), a mínima em São Paulo deve chegar a 8ºC, enquanto a máxima, a 22ºC.

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