São Paulo pode registrar queda de 10°C nas máximas até quinta-feira; temporais no Sul podem provocar granizo e ventos de até 90 km/h

Em São Paulo, a máxima prevista para esta terça-feira (24) é de 30°C, mas os termômetros não devem ultrapassar os 20°C na quinta-feira (26). No Rio de Janeiro, a temperatura máxima deve passar de 34°C na quarta-feira para 28°C no dia seguinte.

A formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina deve provocar uma mudança nas condições meteorológicas do Centro-Sul do Brasil a partir desta quarta-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno dará origem a uma frente fria que avançará pelo oceano em direção ao Sudeste, favorecendo a entrada de uma massa de ar frio e a redução das temperaturas.

Em São Paulo, a máxima prevista para esta terça-feira (24) é de 30°C, mas os termômetros não devem ultrapassar os 20°C na quinta-feira (26). No Rio de Janeiro, a temperatura máxima deve passar de 34°C na quarta-feira para 28°C no dia seguinte.

Antes da chegada da frente fria, entretanto, o Sul enfrenta condições favoráveis à ocorrência de tempestades severas. O Inmet emitiu um alerta vermelho de grande perigo, o nível mais elevado da escala do instituto, para áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná nesta terça-feira.

Segundo a Climatempo, o volume de chuva pode superar 100 milímetros em apenas seis horas em pontos do norte gaúcho. Há ainda previsão de queda de granizo e rajadas de vento de até 90 km/h em algumas localidades.

Mudança no Sudeste

O calor e a elevada disponibilidade de umidade devem favorecer a formação de tempestades nos quatro estados do Sudeste nesta terça-feira. São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo terão períodos de tempo firme pela manhã, mas as condições para chuva aumentam durante a tarde e a noite.

As áreas mais suscetíveis a temporais incluem o norte, o leste e o litoral paulista, o Rio de Janeiro, o sul e o interior capixaba e grande parte de Minas Gerais. A aproximação da frente fria deve alterar as temperaturas a partir de quarta-feira, com efeitos mais acentuados em São Paulo.

Temporais no Centro-Oeste

Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade da Amazônia para o Centro-Sul do país. Mato Grosso do Sul concentra algumas das áreas com maior risco de tempestades nesta terça-feira, especialmente nas proximidades da fronteira paraguaia, onde os ventos podem atingir 70 km/h.

Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também devem registrar pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. Na quarta-feira, as precipitações devem persistir em grande parte da região, com maior frequência no sul e no leste de Mato Grosso do Sul e no leste goiano.

Calor no Nordeste

Enquanto as temperaturas devem cair no Centro-Sul, o calor continuará predominando no Nordeste. Segundo o Inmet, Teresina (PI) pode registrar 40°C nesta terça-feira e 41°C na quarta-feira. A umidade relativa do ar também deve atingir níveis baixos em áreas do Sertão e do Meio-Norte, sobretudo durante a tarde.

As chuvas mais intensas devem ficar concentradas no oeste e no sul da Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí, com possibilidade de temporais isolados. Entre os litorais do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, a entrada de umidade proveniente do oceano pode provocar precipitações passageiras.

Chuvas na Amazônia

Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins e o sul do Pará devem registrar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta terça-feira. No Amazonas e em Tocantins, as precipitações podem ser acompanhadas de trovoadas, especialmente durante a tarde e a noite. O norte do Amapá também tem previsão de chuva.

Em contrapartida, Roraima e o noroeste do Pará terão períodos mais prolongados de tempo firme e temperaturas elevadas. Em Boa Vista (RR), a máxima pode chegar a 37°C nesta terça e na quarta-feira e alcançar 38°C na quinta-feira. No Amazonas e em Rondônia, as condições para pancadas de chuva devem persistir nos próximos dias.