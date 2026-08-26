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Gol passa a representar comercialmente a Avianca no mercado brasileiro

Atualmente, a Avianca opera 56 frequências semanais no Brasil, conectando São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Belém ao seu hub em Bogotá

Estadão Conteúdo

Avião da Gol
Gol assume a gestão da oferta de voos, conexões e produtos da Avianca para o mercado brasileiro Divulgação/Gol Linhas Aéreas

A Gol Linhas Aéreas anunciou que passa a representar comercialmente a Avianca no mercado brasileiro. Com a mudança, a equipe comercial da Gol assume a gestão da oferta de voos, conexões e produtos da Avianca para o mercado brasileiro. As duas empresas são controladas pela Abra.

“É um marco estratégico no processo de integração e aproveitamento das sinergias do Grupo Abra, do qual fazem parte as duas companhias”, afirma comunicado da Gol.

Em 2023, a Avianca assumiu a gestão comercial da Gol na Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, Peru, América Central e América do Norte. Agora, no Brasil acontece o contrário, com a Gol assumindo a gestão comercial da Avianca.

Atualmente, a Avianca opera 56 frequências semanais no Brasil, conectando São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Belém ao seu hub em Bogotá.

A partir da Colômbia, os viajantes têm acesso a 80 destinos nas Américas e na Europa, além de mais de 1.150 cidades em todo o mundo por meio da rede da Star Alliance.

Essa oferta se soma aos 66 destinos domésticos e 23 internacionais da Gol em todas as Américas e na Europa, reunindo 13 países atendidos e uma média de 700 voos diários, distribuídos em 207 rotas, ressalta o comunicado.

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