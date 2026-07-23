‘Há possibilidade de recisão do contrato’, diz diretor da Artesp após falhas nos trens

Andre Isper disse que uma investigação será aberta e, caso comprovada a responsabilidade da Trivia Trens, medidas serão tomadas

Andre Isper disse que uma investigação será aberta e, caso comprovada a responsabilidade da Trivia Trens, medidas serão tomadas

O diretor-presidente da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), André Isper, disse em entrevista à Jovem Pan que, caso comprovada a responsabilização das falhas nos trens nesta quinta-feirta (23) em São Paulo, a concessionária Trivia Trens deve sofrer multa contratual ou até perder o contrato.

“Caso comprovada alguma espécie de culpa da operação da concessionária, ela vai sofrer multa contratual e há possibilidade de recisão do contrato”, disse o diretor da Artesp.

A Artesp já confirmou que a CPTM vai assumir a operação das três linhas afetadas, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, por até 90 dias após o caos na manhã desta quinta-feira (23) em São Paulo.

Isper afirmou ainda que eles estão acompanhando de perto as causas das falhas e que medidas estão sendo tomadas. “Nós estamos cobrando. As ocorrências de hoje são gravíssimas e estamos tomando medidas bastante duras”, afirmou.

Apesar de ainda não se saber o que aconteceu, uma investigação foi aberta e o desfecho será compartilhado. “A falha em si, o incêndio no trem, a gente ainda não tem como afirmar o que aconteceu, mas os resultados serão divulgados”.

Segundo o diretor-presidente, foram quase 10 meses de transição para a Trivia Trens e ficou entendido pela Artesp que este período seria suficiente para que a empresa se preparasse para assumir a linha 100%. “Mas ela não estava preparada do jeito que a gente imaginava”, apontou Isper.

Entenda o caso

A circulação dos trens nas três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

As linhas de trens 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade já estão totalmente regularizadas após o caos na manhã desta quinta, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho, no início da tarde.