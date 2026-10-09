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Homem faz 13 crianças de reféns em Curitiba com arma branca

Ocorrência foi encerrada sem ferimentos às vítimas

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Homem faz 13 crianças de reféns em Curitiba com arma branca
O caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz Jovem Pan Curitiba

Um homem armado com uma arma branca invadiu uma escola em Curitiba, no Paraná, nesta sexta-feira (9) e fez reféns 13 crianças. Segundo nota da prefeitura, a ocorrência foi encerrada e os menores envolvidos estão vivos e em segurança.

O caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz. A Polícia Militar foi acionada e foi responsável pela operação, com ajuda da Guarda Municipal de Curitiba e do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a prefeitura, equipes de psicologia foram mobilizadas para prestar atendimento especializado às vítimas.

Ratinho Jr., governador do Paraná, elogiou a ação da equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) envolvida na ação e disse que todos os pais, professores e crianças envolvidas na situação terão o atendimento do estado.

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