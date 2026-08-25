Justiça solta empresário acusado de jogar mulher do 10º andar em SP

Estado de São Paulo registrou 207 casos de feminicídio entre janeiro e outubro do último ano

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça de São Paulo mandou soltar o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, preso em dezembro do ano passado, suspeito de jogar Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, do 10º andar do prédio onde ela morava, no Morumbi, zona sul da capital.

A decisão é do dia 6 de agosto. O alvará de soltura foi cumprido no dia 10. A defesa do empresário não foi localizada. De acordo com a decisão, Bispo dos Santos não poderá se aproximar das testemunhas por, no mínimo, 500 metros, manter contato por WhatsApp ou por telefone, e terá que se apresentar a cada dois meses em juízo.

O empresário se tornou réu em fevereiro deste ano. O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal. Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso em dezembro do último ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o crime ocorreu no dia 29 de novembro. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio, mas não houve detalhes sobre suspeitos da época. Depois, no decorrer da investigação, Santos, apontado como companheiro da vítima, passou a ser investigado por feminicídio.

Maria Katiane era natural de Crateús, no interior do Ceará, mas morava na capital paulista. Ela tinha uma filha, que mora em Crateús e estuda na Escola Sônia Burgos. A jovem era ativa em seu perfil no Instagram, o qual usava para publicar fotos de viagens e vídeos bem-humorados sobre cabelo, maquiagem e rotina de exercícios.

De acordo com dados da SSP, o Estado de São Paulo registrou 207 casos de feminicídio entre janeiro e outubro do último ano, com 114 registros no interior, 40 na Região Metropolitana de São Paulo e 53 na capital, o que representa um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.