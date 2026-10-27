Morre filha do jornalista Juca Kfouri, aos 48 anos

Informação foi confirmada por um texto publicado por Juca em um site; causa da morte não foi divulgada

A filha do jornalista esportivo Juca Kfouri, Camila Kfouri, morreu nessa segunda-feira (26), aos 48 anos. A informação foi confirmada pelo pai em um texto publicado no site UOL Esporte. A causa da morte não foi divulgada.

“Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É” Juca Kfouri em texto publicado no UOL Esporte

Conhecida pelos apelidos Camiloca, Cam e Joaninha, Camila enfrentou problemas de saúde ao longo da vida. Segundo o jornalista, as complicações tiveram relação com sequelas desenvolvidas após um episódio traumático na infância, quando ela presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto.

Camila trabalhou como produtora na Conspiração Filmes, atuou como DJ de música brasileira e se formou em Psicologia, área em que também trabalhou como psicoterapeuta. Ela era a única filha mulher entre os quatro filhos de Juca Kfouri, que também é pai de André, Daniel e Felipe Kfouri.