Motorista infarta, morre ao volante e provoca acidente com 22 veículos na Via Dutra

O acidente ocorreu por volta das 6h, na pista lateral em direção ao Rio de Janeiro, nas proximidades da Casa do Alemão.

Um motorista de ônibus morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (30), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O veículo ficou desgovernado e atingiu outros 21 veículos, deixando dez pessoas feridas, duas delas em estado moderado. O acidente ocorreu por volta das 6h, na pista lateral em direção ao Rio de Janeiro, nas proximidades da Casa do Alemão.

O ônibus, pertencente à empresa Kharisma Turismo, seguia para o bairro da Penha, na Zona Norte da capital fluminense. Segundo o portal G1, o motorista teria sofrido um infarto fulminante e perdido o controle da direção. O coletivo atingiu 15 carros, quatro ônibus, uma carreta e um caminhão de pequeno porte antes de parar contra um muro, aproximadamente 500 metros depois do início das colisões. Nenhum passageiro do veículo sofreu ferimentos.

Resgate e congestionamento

Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco quartéis foram mobilizadas para atender à ocorrência. Ao menos dez pessoas ficaram feridas, sendo duas com lesões consideradas moderadas. Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, sem registro de pacientes em estado grave entre os transferidos para a unidade.

O acidente provocou a interdição da pista lateral da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro, sem previsão inicial de liberação. As faixas centrais permaneceram abertas, mas o bloqueio causou aproximadamente 12 quilômetros de congestionamento. Diante da paralisação do trânsito, passageiros de ônibus desembarcaram dos veículos e seguiram a pé pela rodovia.