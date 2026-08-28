Mulher denuncia o marido com bilhete em prontuário médico: ‘Socorro, não deixa ele entrar’
Durante uma consulta no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã (PR), uma mulher usou o prontuário médico para pedir ajuda e denunciar as agressões do marido. Segundo a Polícia Civil, o suspeito aguardava na recepção quando foi abordado, na manhã desta quinta-feira (27).
A enfermeira que realizava o atendimento leu o pedido de socorro, informou à equipe do hospital, que acionou a polícia.
Segundo o delegado Vitor Dutra, responsável pela investigação, quando a polícia chegou ao local, presenciou as ameaças. “Inclusive, a vítima tinha marcas das agressões físicas. Foi realizada a prisão em flagrante do autor”, disse o delegado.
Conforme o delegado, a vítima recebeu ameaças de morte, sofreu agressões físicas, e foi submetida a atos de humilhação em cárcere privado durante à noite de quarta-feira (26). Em uma das violências citadas pela mulher, ela foi forçada a dormir com a roupa toda molhada em frente a um ventilador, em “uma forma de humilhá-la”, disse o delegado.
As violências e torturas seguiram na manhã da quinta-feira, quando ela conseguiu que o homem a levasse para o hospital por conta de “ter alguns problemas”, disse o delegado. A mulher foi encaminhada para exames médicos e orientada quanto às medidas protetivas de urgência.
A polícia informou que o preso tem registros anteriores relacionados a agressões contra uma ex-companheira no município de Jerônimo da Serra.
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