Mulher é detida durante ação de campanha do PSOL na zona sul de São Paulo

Apoiadora afirma ter sofrido violência e aponta possível transfobia; PM diz que houve resistência após ordem para liberar passagem de pedestres

Uma mulher de 33 anos, apoiadora do PSOL, acusa policiais militares de agirem com violência durante uma ação de panfletagem nas proximidades da estação Vila Sônia, na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (8).

Segundo a apoiadora, ela participava da distribuição de materiais de campanha da bancada feminista e do candidato a deputado federal Guilherme Cortez quando os policiais chegaram ao local. A mulher relata que foi cercada, levada ao chão, imobilizada e algemada pelos agentes.

Um vídeo registrado por uma pessoa que acompanhou a ocorrência mostra a mulher com o rosto voltado para o chão enquanto três policiais a mantêm imobilizada. Nas imagens, outros quatro agentes aparecem próximos ao local.

Após o episódio, a mulher foi encaminhada ao 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão. O caso foi registrado como desobediência e ela acabou liberada posteriormente.

Ao prestar depoimento, a apoiadora afirmou não compreender a razão da abordagem. No boletim de ocorrência, ela também declarou suspeitar que tenha sido vítima de transfobia.

Versão da PM

As policiais que participaram da ocorrência deram uma versão diferente para o caso. Duas agentes relataram em depoimento que faziam patrulhamento pela Operação Delegada, atividade que inclui ações de fiscalização contra o comércio irregular e a atuação de ambulantes.

De acordo com as policiais, inicialmente foi solicitado de maneira educada que a bancada fosse transferida para outro ponto, de modo a não comprometer o fluxo de pedestres nas proximidades da estação.

As agentes afirmam que a apoiadora não atendeu à determinação e se recusou a fornecer a própria identificação.

Conforme a versão apresentada à polícia, ela também teria oferecido resistência durante a abordagem. Diante da situação, as policiais disseram ter recorrido ao uso moderado da força e de algemas.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que a mulher foi levada à delegacia após uma ação de fiscalização da Operação Delegada realizada na Avenida Professor Francisco Morato. Segundo a SSP, a apoiadora teria desobedecido à orientação para mudar de lugar uma bancada que, conforme a pasta, prejudicava a circulação de pedestres pela calçada. Depois do registro da ocorrência, a mulher foi liberada.