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O que se sabe sobre caso de mulher que jogou filha de 4 anos do Viaduto Pedroso, em SP

Mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio e permaneceu sob escolta da GCM no Hospital das Clínicas; caso aconteceu na região da Bela Vista

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Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo
Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo Reprodução

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio na tarde desse domingo (15), após jogar a própria filha, de 4 anos, do Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis metropolitanos foram acionados para atender à ocorrência. No local, constataram que a criança havia caído no asfalto da Avenida 23 de Maio.

A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher, que apresentava comportamento alterado, também foi socorrida à unidade hospitalar, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (Jardins).

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