O que se sabe sobre caso de mulher que jogou filha de 4 anos do Viaduto Pedroso, em SP
Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio na tarde desse domingo (15), após jogar a própria filha, de 4 anos, do Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis metropolitanos foram acionados para atender à ocorrência. No local, constataram que a criança havia caído no asfalto da Avenida 23 de Maio.
A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.
A mulher, que apresentava comportamento alterado, também foi socorrida à unidade hospitalar, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana (GCM).
O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (Jardins).
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