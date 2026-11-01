Petrobras reajusta querosene de aviação em 7,2% a partir deste domingo

Combustível ficará R$ 0,45 mais caro por litro em novembro; estatal atribui aumento às tensões no Oriente Médio e à guerra entre Rússia e Ucrânia

Segundo a estatal, a elevação dos preços está relacionada às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, provocada pela guerra entre os dois países

A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras a partir deste domingo (1º). O reajuste representa uma alta de R$ 0,45 por litro em comparação com outubro e ocorre em meio à valorização do combustível no mercado internacional.

Segundo a estatal, a elevação dos preços está relacionada às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, provocada pela guerra entre os dois países. Esses fatores pressionaram as cotações internacionais do querosene utilizado pelas companhias aéreas.

Os preços praticados pela Petrobras são atualizados mensalmente, no início de cada mês, conforme as condições estabelecidas nos contratos com as distribuidoras. A empresa afirma que sua metodologia de precificação busca reduzir os efeitos das oscilações internacionais no curto prazo, evitando reajustes tão frequentes quanto os registrados em outros mercados.

Preços no exterior

Em nota, a Petrobras explicou que o querosene de aviação comercializado internacionalmente pode sofrer alterações diárias de preço, enquanto os contratos brasileiros preveem atualizações mensais.

“Nos principais mercados internacionais, os preços do QAV destinados às companhias aéreas são ajustados com maior frequência, podendo chegar a revisões diárias, o que faz com que reflitam mais rapidamente as condições de mercado”, explicou a companhia.

A estatal também afirmou que os aumentos acumulados no exterior desde o início do conflito superam os registrados no Brasil. “Nesse contexto, as variações acumuladas desde o início do conflito têm sido superiores nos mercados internacionais às observadas no Brasil, indicando que o preço do QAV da Petrobras permanece competitivo”, acrescentou.