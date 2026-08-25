Quem é o desembargador que mostrou saldo de R$ 96 ao defender salário de juízes

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque publicou em seu perfil no Instagram texto intitulado 'O custo da coragem e o saldo do fim do mês' e apagou posteriormente

O desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), publicou desabafo em seu perfil no Instagram sobre o pagamento de juízes. Na postagem, ele compartilhou um extrato bancário que mostrava saldo de R$ 96,10 em sua conta. Depois da repercussão, o texto intitulado “O custo da coragem e o saldo do fim do mês” foi apagado.

Na publicação, Alburquerque defendeu a remuneração da magistratura, criticou a cobertura da imprensa sobre os salários do Judiciário e disse desconhecer os chamados “penduricalhos”.

Segundo dados do próprio TJAL, o desembargador recebeu, em março deste ano, valor líquido de R$ 126.535,87. De janeiro a julho, o recebimento total somou R$ 546.423,19.

Em abril de 2024, Albuquerque foi empossado como desembargador do TJAL. Ele assumiu o assento deixado por José Carlos Malta Marques, que se aposentou no início do mesmo ano.

Antes, Albuquerque era Procurador-Geral de Justiça. Foi escolhido para o cargo, em abril de 2020, pelo ex-governador de Alagoas e senador, Renan Filho (MDB-AL).

Formado em direito em 1982, ingressou no Ministério Público cinco anos depois, onde atuou como promotor, procurador e subprocurador. Também foi corregedor de Justiça em 2013.