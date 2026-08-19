Quem são os mortos em acidente entre micro-ônibus e caminhão no Paraná
Um choque frontal entre um micro-ônibus e um caminhão, na madrugada desta quarta-feira (19), deixou 23 pessoas mortas e cinco feridas. A colisão ocorreu na BR-372, na altura do quilômetro 209, em Ipiranga, no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente é o mais grave registrado no estado desde 2021.
Segundo a corporação, das 23 vítimas (21 adultos e duas crianças), 22 estavam no micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva. A outra morte foi a do motorista que conduzia o caminhão.
A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) comunicou na tarde desta quarta-feira que a Polícia Científica do Paraná (PCP) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificaram sete vítimas. São eles:
- Azelia Grisoski Stadler, 75 anos;
- Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos;
- Liane Biernet, 56 anos;
- Miriam Vieira Magalhães, 50 anos;
- Nelson Luiz Bronguel, 61 anos;
- Valderi Stadler, 47 anos;
- Willieny Brandt Marcoonato, 32 anos.
“Os procedimentos de identificação seguem em andamento. Os nomes das vítimas serão informados à medida que as identificações forem concluídas e os procedimentos necessários forem realizados”, disse a Sesp.
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