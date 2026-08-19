JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Brasil

Quem são os mortos em acidente entre micro-ônibus e caminhão no Paraná

A colisão entre os veículos na BR-373 deixou 23 pessoas mortas e cinco feridas

Jovem Pan

Acidente em estrada no Paraná
Acidente em estrada no Paraná Divulgação

Um choque frontal entre um micro-ônibus e um caminhão, na madrugada desta quarta-feira (19), deixou 23 pessoas mortas e cinco feridas. A colisão ocorreu na BR-372, na altura do quilômetro 209, em Ipiranga, no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente é o mais grave registrado no estado desde 2021.

Segundo a corporação, das 23 vítimas (21 adultos e duas crianças), 22 estavam no micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva. A outra morte foi a do motorista que conduzia o caminhão.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) comunicou na tarde desta quarta-feira que a Polícia Científica do Paraná (PCP) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificaram sete vítimas. São eles:

  • Azelia Grisoski Stadler, 75 anos;
  • Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos;
  • Liane Biernet, 56 anos;
  • Miriam Vieira Magalhães, 50 anos;
  • Nelson Luiz Bronguel, 61 anos;
  • Valderi Stadler, 47 anos;
  • Willieny Brandt Marcoonato, 32 anos.

“Os procedimentos de identificação seguem em andamento. Os nomes das vítimas serão informados à medida que as identificações forem concluídas e os procedimentos necessários forem realizados”, disse a Sesp.

Assuntos

continue lendo

Acidente com 23 mortos no Paraná é o mais grave do estado desde 2021, diz polícia Brasil Acidente com 23 mortos no PR é o mais grave do estado desde 2021, diz polícia Batida entre micro-ônibus que levava pacientes e carreta ocorreu na BR-373, em Ipiranga
  1. MP denuncia homem que matou ex e cachorro em mercado de São Paulo Jovem Pan · há 1 hora
  2. Ciclone extratropical favorece tempestade no Rio Grande do Sul Agência Brasil · há 3 horas
  3. Enquete Morning Show – Penas para crimes de trânsito devem ser mais duras? Jovem Pan · há 7 horas
  4. Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 pessoas em estrada no Paraná Agência Brasil · há 8 horas