Rodoviários entram em greve no Rio; 40 ônibus são vandalizados

De acordo com o Rio Ônibus, há 860 coletivos ativos na capital, após decisão da Justiça que determinou a circulação mínima de 50% da frota em todas as linhas

Motoristas de ônibus do Rio de Janeiro iniciaram uma greve por tempo indeterminado, nesta segunda-feira (29), sendo que, na madrugada, cerca de 40 veículos foram vandalizados. Segundo o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de transporte, 860 coletivos circulam na capital para atender a determinação da Justiça do Trabalho, que exige a manutenção de pelo menos 50% da frota operacional ativa em cada itinerário.

A paralisação acontece em um dia de ponto facultativo decretado pela prefeitura e pelo estado, devido ao jogo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo. Cerca de 32 milhões de passageiros utilizam o sistema de ônibus por mês e, com o objetivo de reduzir o impacto, a TrensRJ reforçou a operação ferroviária com viagens extras em todos os ramais. O sistema BRT opera normalmente nesta segunda.

A decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT) estabelece multa diária de R$ 50 mil para os sindicatos em caso de descumprimento da frota mínima. Em nota, a Rio Ônibus afirma que as garagens estão abertas e pede que os profissionais compareçam ao trabalho para a retomada do serviço.

A categoria busca um salário de R$ 4 mil para os motoristas e R$ 5 mil para os que dirigem ônibus articulados, além de vale-alimentação de R$ 1.000 e jornada 5×2. A proposta das empresas, recusada pelos rodoviários, previa o reajuste de 4,39%, elevando de R$ 3.420 para R$ 3.470, para os motoristas. Para os de coletivos articulados, o piso subiria de R$ 4.104,18 para R$ 4.285,35, com aumento no auxílio-alimentação de R$ 660 para R$ 689.

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que monitora a situação para garantir o deslocamento dos passageiros e reduzir os impactos da paralisação durante o período de greve.

*Com informações da Agência Brasil