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Brasil

Salão de beleza em SP é condenado por cobrar mais caro à cliente com cabelo crespo

Estabelecimento argumentou que cabelo crespo demandaria 'maior tempo e cuidado'

Estadão Conteúdo

Tribunal de Justiça de São Paulo
16011573836_d5f56f1ce3_k Gedeaogide/TJSP

A Justiça de São Paulo condenou um salão de beleza da capital a pagar R$ 15 mil em danos morais a uma cliente negra vítima de discriminação racial. A decisão é da juíza Simone Nojiecoski dos Santos, da 2.ª Vara do Juizado Especial Cível, que se baseou no Código de Defesa do Consumidor para punir o estabelecimento por ofensas realizadas por funcionárias.

Segundo o processo, instaurado em 13 maio de 2025, o estabelecimento cobrou valores adicionais abusivos da cliente sob a justificativa de que o cabelo crespo demandaria “maior tempo e cuidado”.

Posteriormente, a cliente descobriu que funcionárias usavam termos depreciativos contra ela em um aplicativo.

A defesa do salão argumentou nos autos que as ofensas eram “linguagem figurada” ou com “sentido esportivo”.

A magistrada rejeitou as alegações e enfatizou na sentença que “a associação pejorativa de uma mulher negra a um animal (…) constitui manifestação típica de desumanização histórica e degradação étnico-racial”.

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