São Paulo deve enfrentar fortes chuvas a partir desta quarta-feira; veja previsão

Estado pode ter acumulados de até 200 mm em algumas regiões; capital pode registrar quase o dobro da média de chuva prevista para setembro

Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para chuva forte com possibilidade de rajadas de vento e granizo nesta quarta-feira (9)

O estado de São Paulo deve enfrentar um período de fortes chuvas entre esta quarta-feira (9) e domingo (13). Segundo a Climatempo, todas as regiões paulistas terão condições para temporais durante os cinco dias.

A previsão indica possibilidade de grandes volumes de chuva em um curto período, o que pode provocar alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos em algumas áreas.

A instabilidade será provocada pela atuação conjunta de diferentes sistemas meteorológicos. Áreas de baixa pressão sobre o Sul do Brasil e o Paraguai devem contribuir para a formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical.

O ciclone não deve avançar sobre São Paulo, mas a proximidade das áreas de baixa pressão favorecerá a formação de nuvens carregadas.

Além disso, uma corrente de ar quente e úmida vinda da Amazônia, conhecida como jato de baixos níveis, deve atuar sobre o estado. A atmosfera paulista também está bastante úmida em razão das chuvas dos últimos dias.

A frente fria deve avançar sobre São Paulo entre a noite de sexta-feira (11) e o sábado (12).

Chuva pode superar a média do mês

A Climatempo prevê os maiores volumes de chuva no centro-sul e no leste do estado. Entre esta quarta-feira e domingo, algumas áreas podem acumular de 100 mm a 200 mm.

Em diversas regiões, esse volume supera a média de chuva esperada para todo o mês de setembro. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média histórica para setembro, entre 1991 e 2020, varia de 60 mm a 100 mm na maior parte do estado.

Nas áreas próximas ao Paraná, a média é maior e varia entre 100 mm e 140 mm.

Na cidade de São Paulo, a previsão também indica chuva volumosa. A Climatempo estima acumulados entre 150 mm e 175 mm no período de cinco dias.

A média de chuva para setembro na capital é de 83 mm. Se a previsão se confirmar, a cidade poderá registrar em cinco dias quase o dobro normalmente esperada para todo o mês.