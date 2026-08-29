São Paulo entra em alerta com calor de 35°C

Destaque, além do calor, é a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 15% e 20%

O sábado será de calor intenso em São Paulo, com máxima prevista de 35°C, segundo a previsão do tempo. Apesar do céu encoberto durante a manhã, o sol deve aparecer com força ao longo da tarde, elevando rapidamente as temperaturas.

A capital paulista começou o dia com cerca de 22°C, em um cenário abafado e com aparência de chuva. No entanto, a previsão indica que não deve chover na cidade neste sábado. Há possibilidade apenas de chuva fraca em algumas áreas do sul do Estado.

O destaque, além do calor, é a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 15% e 20%. O índice exige atenção, principalmente nos períodos de maior intensidade do sol.

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