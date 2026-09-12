Tarcísio diz que há ‘grande preocupação’ sobre nível dos rios em SP após fortes chuvas
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, em coletiva neste sábado (13), que a “grande preocupação” no momento, em meio às fortes chuvas que atingem o estado, são os níveis dos rios. Segundo ele, o sistema de bombeamento dos rios da Grande São Paulo opera em capacidade máxima após as fortes chuvas.
Há também alerta para cidades com risco elevado de deslizamento de terra, já que o solo está encharcado e a previsão indica instabilidade contínua até segunda-feira (14). Entre as áreas de atenção estão o Litoral Sul, Litoral Norte, Franco da Rocha e Francisco Morato.
Com a intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, o Rio Tietê subiu e está perto de transbordar. Registro feito na manhã deste sábado (12) mostra a elevação do volume do rio na altura da Ponte da Freguesia do Ó, zona norte da capital. A capital amanheceu bastante chuvosa.
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