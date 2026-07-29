Vendaval em Santos mata uma pessoa atingida por uma árvore, diz Defesa Civil

Órgão também disparou mensagens de celular com alerta para fortes rajadas de vento

O primeiro disparo foi para a região de Itanhaém a Ubatuba, às 13h

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que uma pessoa morreu em meio aos vendavais que atingem a região do litoral nesta quarta-feira (29).

Segundo o órgão, a pessoa morreu após ser atingida por uma árvore na região do Canal 6. Na tarde desta quarta, a Defesa Civil disparou mensagens de celular com alerta para fortes rajadas de vento.

O primeiro disparo foi para a região de Itanhaém a Ubatuba, às 13h. 48 minutos depois, o alerta se estendeu para toda a Região Metropolitana de São Paulo. Por volta das 13h10, foram registradas rajadas de 117 km/h em Taquaritiba.

“Os ventos que nós tínhamos previsto já chegaram. Já temos chamados de ocorrência para quedas de árvores e destelhamentos de imóveis. O Gabinete de Crise segue mobilizado. Seguimos reunidos e continuamos respondendo aos chamados”, afirmou Maxwel de Souza, porta-voz do órgão estadual.

O Gabinete de Crise também foi instalado desde a manhã desta quarta, segundo o órgão, para acompanhar a passagem da frente fria pelo estado.

A Autoridade Portuária de Santos (APS) informou que a navegação no estuário de Santos foi suspensa a partir das 12h45, pelas rajadas de ventos que chegaram a 90 km/h. O cais santista passou a operar em condição de impraticabilidade, segundo a Capitania dos Portos de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, a frente fria também pode provocar chuvas fortes em curto espaço de tempo, acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas.

Recomendações

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite estruturas de metal, árvores e ficar em áreas abertas durante os temporais.

O órgão também reforça que objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos para que não sejam arremessados durante os ventos.