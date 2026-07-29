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Brasil

Vendaval em Santos mata uma pessoa atingida por uma árvore, diz Defesa Civil

Órgão também disparou mensagens de celular com alerta para fortes rajadas de vento
Fernando Keller

Fernando Keller

temporal em São Paulo
O primeiro disparo foi para a região de Itanhaém a Ubatuba, às 13h Fernando Frazão/Agência Brasil

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que uma pessoa morreu em meio aos vendavais que atingem a região do litoral nesta quarta-feira (29).

Segundo o órgão, a pessoa morreu após ser atingida por uma árvore na região do Canal 6. Na tarde desta quarta, a Defesa Civil disparou mensagens de celular com alerta para fortes rajadas de vento.

O primeiro disparo foi para a região de Itanhaém a Ubatuba, às 13h. 48 minutos depois, o alerta se estendeu para toda a Região Metropolitana de São Paulo. Por volta das 13h10, foram registradas rajadas de 117 km/h em Taquaritiba.

“Os ventos que nós tínhamos previsto já chegaram. Já temos chamados de ocorrência para quedas de árvores e destelhamentos de imóveis. O Gabinete de Crise segue mobilizado. Seguimos reunidos e continuamos respondendo aos chamados”, afirmou Maxwel de Souza, porta-voz do órgão estadual.

O Gabinete de Crise também foi instalado desde a manhã desta quarta, segundo o órgão, para acompanhar a passagem da frente fria pelo estado.

A Autoridade Portuária de Santos (APS) informou que a navegação no estuário de Santos foi suspensa a partir das 12h45, pelas rajadas de ventos que chegaram a 90 km/h. O cais santista passou a operar em condição de impraticabilidade, segundo a Capitania dos Portos de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, a frente fria também pode provocar chuvas fortes em curto espaço de tempo, acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas.

Recomendações

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite estruturas de metal, árvores e ficar em áreas abertas durante os temporais.

O órgão também reforça que objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos para que não sejam arremessados durante os ventos.

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