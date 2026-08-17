Nunes leva Flávio à periferia e organiza almoço com empresários na estreia do senador na capital

Ideia é levar o senador para a periferia da cidade na próxima quinta-feira (20), em uma visita a um equipamento público

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prepara a primeira agenda do candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), na capital paulista após o início oficial da campanha. A ideia é levar o senador para a periferia da cidade, na Zona Leste, na próxima quinta-feira (20), em uma visita a um equipamento público.

Na sequência, também na Zona Leste, Nunes deve reunir cerca de 300 empresários e aliados políticos em um almoço para Flávio.

Como a coluna antecipou, a programação da estreia de Flávio na capital está sendo organizada por Nunes, que se tornou um dos principais cabos eleitorais do senador em São Paulo. A estratégia é aproximar o candidato de diferentes setores da cidade e aproveitar a estrutura política do prefeito.

Segundo pessoas próximas aos dois, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a ser convidado para a agenda, mas avisou que não poderá participar. Ele terá compromissos no mesmo horário.

Café com deputados

A campanha também prepara, para a próxima semana, um café com deputados estaduais e federais. O foco será principalmente nos parlamentares mais ligados ao bolsonarismo, que têm demonstrado interesse em se aproximar da campanha de Flávio, mas ainda se sentem distantes da estrutura eleitoral.

Além da aproximação política, a expectativa é que o encontro seja utilizado para gravações destinadas às redes sociais e à propaganda eleitoral.

Por enquanto, a orientação é manter a maior parte da agenda de Flávio em ambientes fechados, com públicos previamente convidados, entre aliados, empresários e autoridades. A avaliação interna é que os eventos de massa e o corpo a corpo nas ruas devem ganhar força a partir de setembro, depois do início da propaganda eleitoral, marcado para 28 de agosto.

Foco em São Paulo

Nunes já vinha sendo acionado pela campanha pela capacidade de mobilização na cidade. Como a Jovem Pan antecipou com exclusividade, o prefeito organizou recentemente um café da manhã entre Flávio e vereadores da base aliada.