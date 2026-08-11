RJ, MG e SP: Flávio dedica primeira semana de campanha ao Sudeste

O candidato ao Palácio do Planalto, senador Flávio Bolsonaro (PL), vai concentrar a primeira semana oficial de campanha no Sudeste, com agendas previstas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como antecipou a coluna, Flávio já havia demonstrado preferência por começar a disputa no Rio de Janeiro, principal reduto eleitoral da família Bolsonaro.

O primeiro ato de rua foi marcado para domingo (16), em Copacabana, onde o senador fará uma caminhada pela orla a partir das 10h. A escolha do local também tem caráter simbólico. Jair Bolsonaro (PL) já realizou diversos atos e manifestações em Copacabana ao longo de sua trajetória política.

Na sequência, Flávio segue para Minas Gerais, onde deve passar os dois dias seguintes. A programação prevê compromissos em Belo Horizonte, Betim e Juiz de Fora – a última, cidade em que Jair Bolsonaro sofreu o ataque a faca durante a campanha de 2018. Nas agendas mineiras, Flávio deve estar acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que disputa a reeleição.

Depois de Minas, o senador retorna por um dia a Brasília e, na segunda metade da semana, volta a concentrar compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

São Paulo, no entanto, continua sendo tratado como um dos principais focos da campanha. Além da presença de aliados importantes, como o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o Estado também é considerado estratégico pela proximidade com o mercado financeiro.

Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reúnem 63,3 milhões de eleitores, o equivalente a 39,9% do eleitorado brasileiro, de 158 milhões de pessoas aptas a votar. Até o início oficial da campanha, Flávio deve permanecer concentrado entre São Paulo e Brasília. A expectativa é que, nesse período, também seja apresentado o plano de governo da candidatura.

Nordeste também tem prioridade

Apesar da concentração inicial no Sudeste, o Nordeste também está no planejamento da campanha. A região é tradicionalmente mais identificada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e deve receber atenção específica após a escolha de Alfredo Gaspar (PL) como vice de Flávio.

Como mostrou a Jovem Pan, uma agenda em Maranguape, no Ceará, está sendo planejada. A ideia é realizar um evento voltado à segurança pública na cidade, administrada pela oposição. O prefeito é Átila Câmara (PSB), enquanto o Estado é governado por Elmano de Freitas (PT).