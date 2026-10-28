Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber Valdemar em meio à crise no PL

Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um 'diálogo direto' com o ex-presidente

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira (28) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para uma visita do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

O pedido ocorre em meio às repercussões da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, e às incertezas sobre os próximos passos da oposição.

Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um “diálogo direto” com o ex-presidente. A defesa não detalha os assuntos que serão discutidos nem apresenta uma data para a visita.

Caberá a Moraes decidir se autoriza o encontro.