JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Bruno Pinheiro

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber Valdemar em meio à crise no PL

Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um 'diálogo direto' com o ex-presidente
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto
Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira (28) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para uma visita do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

O pedido ocorre em meio às repercussões da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, e às incertezas sobre os próximos passos da oposição.

Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um “diálogo direto” com o ex-presidente. A defesa não detalha os assuntos que serão discutidos nem apresenta uma data para a visita.

Caberá a Moraes decidir se autoriza o encontro.

Assuntos

continue lendo

Valdemar Costa Neto em foto perfil, com a mão no queixo Política PL reconhece vitória de Lula, mas cobra esclarecimentos das eleições Em nota assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ele afirma que a sigla seguirá 'buscando respostas' das instituições
  1. PF revela que Flávio não passou por controle migratório brasileiro Bruno Pinheiro · há 30 minutos
  2. Flávio ouviu conselho para ir aos EUA antes de ser impedido de deixar o Brasil Bruno Pinheiro · há 2 dias
  3. Vitória de Lula dá sobrevida a Motta e Alcolumbre no Congresso Bruno Pinheiro · há 2 dias
  4. A denúncia de Flávio que nem seus aliados souberam explicar Bruno Pinheiro · há 2 dias