Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber Valdemar em meio à crise no PL
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira (28) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para uma visita do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.
O pedido ocorre em meio às repercussões da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, e às incertezas sobre os próximos passos da oposição.
Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um “diálogo direto” com o ex-presidente. A defesa não detalha os assuntos que serão discutidos nem apresenta uma data para a visita.
Caberá a Moraes decidir se autoriza o encontro.
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