Em coletiva nesta segunda-feira (23), médicos do ex-presidente afirmaram que ele terá tratamento clínico 'conservador' e quadro segue estável

O médico cardiologista Brasil Caiado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou em coletiva nesta segunda-feira (23) que um quadro de pneumonia foi diagnosticado após exames de urgência por queixas de dor.

Caiado disse ainda que, após comum acordo dos médicos, não será necessária uma nova cirurgia para a desobstrução do abdômen, razão pela qual Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20).

Pelo histórico de múltiplas cirurgias do ex-presidente, o cardiologista afirmou que a equipe médica optou por um tratamento ‘conservador’.

“Inicialmente, optamos pelo tratamento conservador. Que também nos foi permitido pela situação clínica, já que ele estava estával e poderíamos observar sua evolução”, afirmou Caiado.

Segundo o cardiologista, Bolsonaro seguiu estável até o domingo a tarde, quando apresentou calafrios e maior dores mais intensas.”A broncoaspiração evoluiu com calafrios e isso nos preocupou bastante. Nós também não estávamos conseguindo aspirar a sonda gástrica e fizemos novos exames de urgência quando diagnosticamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral”, acrescentou.

Os médicos também realizaram uma tomografia do abdômen do ex-presidente e identificaram algo no trânsito intestinal que os levaram a realização de uma endoscopia. Segundo Caiado, o novo exame apresentou substâncias acumuladas no trato intestinal e no estômago que, segundo o médico cirurgião Cláudio Birolini, se deram em razão da ingestão de fibras por meio da alimentação.

Birolini afirmou ainda que parte desse material que estava obstruindo o abdômen de Bolsonaro foi removido durante a endoscopia, apresentando uma melhora na distenção abdominal. “Nesse momento, o caso deixa de ser primariamente ciúrgico e passa a ser um tratamento clínico”, finalizou o cirurgião.

Internação de Bolsonaro

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está internado do Hispital DF Star, em Brasília, desde a sexta-feira, quando sofreu fortes dores abdominais. Segundo o boletim médico mais recente, divulgado no começo da tarde desta domingo, Bolsonaro está estável, matendo tratamento clínico, jejum e suporte institucional, entretanto, segue sem previsão de alta.

No sábado (21), Bolsonaro recebeu o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. O ex-presidente também passou por um procedimento de limpeza com sonda, e, segundo o senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia.

Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final”, escreveu o parlamentar no Instagram.

Em decorrência o estado de saúde do ex-mandatário, a senadora Michelle Bolsonaro, que tinha tirado uma “férias” de 10 dias, voltou ao Brasil depois de uma viagem para Israel. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama informou que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro.