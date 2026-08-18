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Bruno Pinheiro

Caiado diz que é ‘cinco vezes mais perigoso’ morar na Bahia do que na Ucrânia

Presidenciável do PSD usa segurança pública para criticar situação do país durante encontro com representantes do setor produtivo em Brasília
Bruno Pinheiro

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Caiado
Candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) Divulgação

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta terça-feira (18), em Brasília, que seria “cinco vezes mais perigoso” morar atualmente na Bahia do que na Ucrânia, país que enfrenta uma guerra desde a invasão russa em 2022.

A declaração foi feita durante o evento O Brasil em Debate com os Presidenciáveis, na frente dedicada a Ambiente de Negócios, Competitividade e Desenvolvimento Econômico.

“É cinco vezes mais perigoso o senhor morar hoje na Bahia do que na Ucrânia. Isso, estatisticamente, hoje, é mais perigoso você morar na Bahia do que na Ucrânia”, afirmou Caiado, ao dirigir a declaração ao encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Oleg Vlasenko, presente no encontro.

O candidato disse ainda que, em um período de 15 anos, 110 mil brasileiros teriam sido mortos na Bahia, dos quais 66 mil seriam jovens. Ele atribuiu os números a dados oficiais.

Caiado usou a segurança pública como parte do diagnóstico apresentado para defender seu projeto de governo. Segundo ele, o avanço de organizações criminosas representa uma ameaça ao Estado democrático de Direito e exige que áreas e atividades sob influência do crime sejam “reconquistadas” pelo Estado.

Durante a sabatina, o candidato também criticou a política econômica do governo Lula (PT), especialmente o atual patamar dos juros, e afirmou que o custo do crédito ameaça a sobrevivência de empresas brasileiras.