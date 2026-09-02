Ex-ministro de Lula, Fávaro cobra Moraes e defende renúncia ou impeachment

O senador disse que, caso o ministro não dê as explicações, deveria deixar o Supremo

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT), ex-ministro da Agricultura do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou nesta quarta-feira (2) explicações públicas do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a divulgação de informações da Polícia Federal relacionadas ao caso Banco Master.

“Diante dos fatos revelados pela Polícia Federal com relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. A primeira é vir a público, tendo amplo direito de defesa, prestar os devidos esclarecimentos à sociedade brasileira”, afirmou Fávaro.

O senador disse que, caso Moraes não dê as explicações, deveria deixar o Supremo. “Se não o fizer, ele deve renunciar ao mandato de ministro da Suprema Corte.”

Fávaro foi além e defendeu uma reação do Senado caso nenhuma das duas alternativas ocorra. “Se não fizer o primeiro, nem o segundo, esta Casa, o Senado Federal, deve imediatamente abrir o processo de impeachment.”

A declaração amplia a pressão política sobre Moraes em meio à crise provocada pela divulgação do relatório da PF com mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro. O material reúne contatos, registros de encontros e informações envolvendo contratos do Banco Master com o escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro.

Nesta quarta, o presidente do STF, Edson Fachin, também se pronunciou sobre o episódio. Ele classificou o momento como de “especial gravidade” e afirmou que a presidência da Corte anunciará, nos próximos dias, as medidas consideradas cabíveis.