Flávio visitou Bolsonaro por quase uma hora após saída de Michelle do PL Mulher

No dia seguinte a Michelle Bolsonaro deixar a presidência do PL Mulher, em reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o senador Flávio Bolsonaro voltou a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. O encontro durou quase uma hora, das 8h19 às 9h.



A informação consta em relatório de visitas da Polícia Militar enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que detalha a rotina de Bolsonaro na prisão domiciliar entre os dias 25 de junho e 1º de julho. O documento mostra que essa não foi a primeira vez que Flávio visitou o pai no período de crise com a madrasta. Dias antes, dois dias depois da repercussão do vídeo em que Michelle expôs publicamente o racha na família, Flávio já havia estado com Bolsonaro, mas naquela ocasião o encontro foi bem mais curto, durou apenas 30 minutos.



O intervalo até essa primeira visita, somado à sua curta duração, chamou atenção de auxiliares que acompanham a rotina do ex-presidente na prisão domiciliar.



Flávio soma à condição de filho a de advogado credenciado do ex-presidente, o que lhe garante acesso mais frequente. Foi escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro para disputar a Presidência da República em 2026 e mantém contato regular com o pai para receber conselhos e diretrizes de campanha, além de orientações sobre alianças estaduais, entre elas a aliança no Ceará que motivou o desgaste entre Michelle e Flávio.