Frias pede à PGR investigação sobre páginas que atacaram Flávio e Tarcísio
O deputado Mario Frias (PL-SP) protocolou representações na Procuradoria-Geral da República e na Procuradoria-Geral Eleitoral pedindo investigação sobre uma rede de páginas no Facebook e no Instagram que gastou mais de R$ 1,1 milhão em dois meses para impulsionar conteúdo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Os documentos, aos quais a Jovem Pan teve acesso, citam perfis como Radar do Planalto e Dossier Brasil 24h, registrados quase simultaneamente na Meta e sem identificação de seus responsáveis.
Frias pede a preservação de dados técnicos e financeiros das páginas junto à Meta e aponta possível financiamento oculto, abuso de poder econômico e uso de interpostas pessoas para esconder os reais patrocinadores dos anúncios. Caberá à PGR e à Procuradoria Eleitoral decidir se abrem procedimento formal.
“Esses elementos, considerados em conjunto, indicam plausível coordenação operacional ou, no mínimo, compartilhamento de infraestrutura técnica comum, não se trata, portanto, de manifestações independentes e espontâneas de usuários distintos, pelo contrário, os elementos documentais sugerem a existência de estrutura centralizada ou articulada para produção, distribuição, impulsionamento e financiamento de conteúdo político patrocinado”Mário Frias