Frias pede à PGR investigação sobre páginas que atacaram Flávio e Tarcísio

Deputado pede a preservação de dados técnicos e financeiros das páginas junto à Meta e aponta possível financiamento oculto

O deputado Mario Frias (PL-SP) protocolou representações na Procuradoria-Geral da República e na Procuradoria-Geral Eleitoral pedindo investigação sobre uma rede de páginas no Facebook e no Instagram que gastou mais de R$ 1,1 milhão em dois meses para impulsionar conteúdo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os documentos, aos quais a Jovem Pan teve acesso, citam perfis como Radar do Planalto e Dossier Brasil 24h, registrados quase simultaneamente na Meta e sem identificação de seus responsáveis.

Posts contra Flávio anexados por Frias. Foto: Reprodução

Frias pede a preservação de dados técnicos e financeiros das páginas junto à Meta e aponta possível financiamento oculto, abuso de poder econômico e uso de interpostas pessoas para esconder os reais patrocinadores dos anúncios. Caberá à PGR e à Procuradoria Eleitoral decidir se abrem procedimento formal.