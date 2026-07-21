Irmão de Michelle Bolsonaro rebate ex-deputado Eduardo Bolsonaro após crítica à ex-primeira-dama

Sem citar diretamente Eduardo Bolsonaro, Torres publicou uma mensagem em tom de ironia sobre as cobranças dirigidas a Michelle

A crise no entorno de Jair Bolsonaro ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (21). Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para responder às críticas feitas pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que classificou como “imaturidade” o vídeo em que a ex-primeira-dama expôs divergências com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o comando do PL.

Sem citar diretamente Eduardo Bolsonaro, Torres publicou uma mensagem em tom de ironia sobre as cobranças dirigidas a Michelle. Na postagem, afirmou que ela é criticada por se manifestar sobre política, apesar de comandar o PL Mulher, e encerrou reproduzindo a expressão utilizada pelo ex-parlamentar: “Imatura”.

A manifestação amplia o desgaste público entre aliados de Jair Bolsonaro. Nos bastidores, Eduardo Torres tem defendido a pacificação do grupo, sob o argumento de que o principal adversário da direita é o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não as disputas internas envolvendo o núcleo bolsonarista.