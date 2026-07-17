Jordy aciona Dino por emendas de Lindbergh ao Paraná

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) protocolou no STF uma petição pedindo que o ministro Flávio Dino apure um possível descumprimento da decisão da Corte que obriga parlamentares a destinar emendas, em regra, ao estado pelo qual foram eleitos. A manifestação foi apresentada nos autos da ADPF 854, que trata das regras para execução das emendas parlamentares.

Jordy afirma que Lindbergh Farias (PT-RJ) destinou R$ 1,7 milhão a três cooperativas ligadas ao MST no Paraná, enquanto o Rio de Janeiro, estado que representa, recebeu R$ 680 mil. Para o deputado do PL, o fato pode contrariar o critério da chamada vinculação federativa, já que os recursos foram executados em projetos localizados em um único estado, ainda que por meio de um programa federal de alcance nacional.

Na petição, Jordy pede que Dino solicite informações aos ministérios envolvidos, determine auditorias da CGU e do TCU e encaminhe o caso ao Ministério Público Federal. O documento ressalta que não imputa irregularidade ao parlamentar, mas sustenta que os elementos justificam a abertura de uma apuração para verificar se houve desrespeito à decisão do Supremo.