Lula e Flávio Bolsonaro não comparecem a encontro com presidenciáveis em Brasília

Presidente era esperado na abertura do evento; candidato do PL avisou que manteria agenda na capital, mas não participaria de sabatina com representantes do comércio e serviços

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, não compareceram nesta terça-feira (18) ao encontro com presidenciáveis promovido pela UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços), em Brasília.

Lula era esperado na abertura do evento, marcada para as 9h30, mas não participou da programação. Flávio tinha presença prevista para as 15h e também não compareceu.

O candidato do PL cumpriu agenda em Belo Horizonte nesta terça e, no início da tarde, informou que seguiria com compromissos em Brasília, mas que não estaria no encontro da UNECS.

A Jovem Pan apurou que Flávio tinha gravações de campanha previstas para a tarde desta terça-feira na capital federal.

No evento, o senador foi substituído por Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de sua campanha, e por Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa. Os dois responderam às perguntas da plateia, formada por representantes dos setores de comércio e serviços que aguardavam a participação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a sabatina, Marinho afirmou que empresários e representantes do setor produtivo voltarão a ser tratados como “parceiros” do governo federal caso Flávio vença a eleição. O senador também apontou o tamanho das bancadas do PL no Congresso como um dos trunfos para colocar em prática as propostas de um eventual governo.

Mais cedo, Renan Santos também participou do encontro. O candidato afirmou que “a CLT já deu” e defendeu a criação de um regime mais flexível de contratação, com remuneração por hora trabalhada.