Marinho diz que empresários voltarão a ser ‘parceiros’ do governo se Flávio vencer

Senador afirma que eventual governo do PL buscará aproximação com setor produtivo e cita força do partido no Congresso para colocar propostas em prática

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou nesta terça-feira (18), em Brasília, que empresários e representantes do setor produtivo voltarão a ser tratados como “parceiros” do governo federal caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito presidente.

A declaração foi feita durante sabatina da UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços). Flávio era esperado no evento, mas não compareceu e foi substituído pelo candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL).

“Nós não vamos dividir o país entre nós e eles. Os empresários, os produtores, a classe produtiva, é quem de fato gera emprego, renda e oportunidade nesse país. Então vai ser parceiro de novo do governo federal”, afirmou Marinho.

O senador também criticou a política econômica do governo Lula (PT) e afirmou que a atual gestão estaria “destruindo a capacidade produtiva do Brasil”.

Marinho disse ainda que a dimensão das bancadas do PL no Congresso seria um dos trunfos de um eventual governo Flávio. Segundo ele, o partido tem cerca de cem deputados e 15 senadores e pretende ampliar sua representação nas eleições deste ano.

Para o senador, essa força parlamentar permitiria ao partido transformar as propostas apresentadas durante a campanha em medidas concretas a partir de 2027.