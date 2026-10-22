Medeiros aciona MP por suspeita de uso da UFMT pró-Lula e cobra dados sobre tráfico

O deputado federal Zé Medeiros (PL-MT), eleito senador, apresentou representações ao Ministério Público Eleitoral para investigar possível uso da estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em benefício da candidatura de Lula (PT). Separadamente, pediu ao Ministério da Justiça informações sobre tráfico de drogas no campus de Cuiabá.

As representações questionam a suspensão das atividades acadêmicas entre 23 e 26 de outubro e pedem apuração sobre eventual participação da administração universitária em atos eleitorais. Os documentos citam a reitora, Marluce Aparecida Souza e Silva, uma manifestação que teria sido convocada por sindicatos e um vídeo atribuído a um representante estudantil que anunciou a suspensão e pediu voto em Lula.

Medeiros solicita que seja investigado se instalações, servidores, canais oficiais ou recursos públicos foram utilizados para favorecer o petista. Também pede a preservação de vídeos, publicações e documentos.

Na frente da segurança, o parlamentar cita notícias sobre a prisão de cinco suspeitos em junho de 2024 e relatos de possível venda de drogas em banheiros do campus em 2025. Cobra registros desde janeiro de 2023, informações sobre operações policiais e esclarecimentos sobre a comunicação entre a universidade e as forças de segurança.

Os pedidos não comprovam irregularidades. O material apresentado não inclui manifestações da UFMT e das demais entidades citadas.