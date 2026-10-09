Ministério da Justiça pede à PF investigação de ameaças contra deputada eleita Ana Elisa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu à Polícia Federal nesta sexta-feira (9) que investigue ameaças de morte e estupro contra Ana Elisa, eleita deputada federal nas eleições deste mês. A Jovem Pan teve acesso ao pedido, encaminhado ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.



O ofício, assinado pela secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila Santana de Carvalho, solicita a adoção de providências, entre elas a abertura de inquérito e a identificação dos responsáveis. Segundo o documento, as ameaças foram motivadas pelo posicionamento e pelo engajamento de Ana Elisa na disputa presidencial.



De acordo com o relato reproduzido no pedido, a deputada eleita denunciou publicamente as ameaças e retirou seu perfil do X do ar. Ela teria recebido mensagens desse teor a cada dois minutos e afirmou temer pela própria integridade física.



O ministério também pediu que a PF acione as plataformas X e Meta para que adotem medidas de moderação destinadas a interromper as ameaças e identificar os autores.



No documento, a secretaria sustenta que o conteúdo misógino das mensagens justifica a atuação da Polícia Federal. A pasta aponta a possível ocorrência de crime de ameaça contra uma mulher em razão de sua atuação política.



O ofício formaliza o pedido de investigação, mas não informa se a PF já abriu inquérito ou adotou medidas de proteção à deputada eleita.