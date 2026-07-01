‘Não existe surpresa, investigação é assim mesmo’, diz Sóstenes após operação da PF

Operação desta quarta integra a terceira fase da Operação Rent a Car, batizada de Galho Fraco II, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de cotas parlamentares.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta quarta-feira (1) que a nova fase da Operação Rent a Car, deflagrada pela Polícia Federal, não o surpreende e evitou comentar em profundidade a investigação antes de conversar com sua defesa.

“Não existe surpresa. Investigação é assim mesmo”, declarou o parlamentar ao ser questionado sobre a ofensiva da PF. Segundo Sóstenes, uma manifestação mais detalhada deve ocorrer após reunião com seu advogado, marcada para as 17h.

A operação desta quarta integra a terceira fase da Operação Rent a Car, batizada de Galho Fraco II, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de cotas parlamentares. A ação mira empresários ligados ao entorno político do deputado.

Embora Sóstenes Cavalcante não esteja entre os alvos desta etapa, o parlamentar já foi alvo em uma fase anterior da investigação. Na ocasião, R$ 470 mil em dinheiro vivo foram apreendidos durante buscas. O deputado afirmou que os valores tinham origem na venda de um imóvel, mas a Polícia Federal mantém suspeitas sobre a versão apresentada e busca aprofundar a apuração.