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Bruno Pinheiro

Nikolas Ferreira diz que trabalha para impedir votação do PL da Misoginia

O parlamentar também alfinetou a primeira-dama Janja, que classificou o apelido 'gastadeira' como misoginia: para o mineiro, se o projeto tem apoio dela, 'ficou muito mais fácil votar não'
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Deputado Nikolas Ferreira em discurso na Câmara dos Deputados
Deputado Nikolas Ferreira em discurso na Câmara dos Deputados Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu o tom contra o PL da Misoginia e afirmou, da tribuna da Câmara, que trabalha para que o texto sequer chegue a voto. No discurso, disse que a proposta serve para “controlar o que as pessoas falam”, acusou a esquerda de hipocrisia no tema e ironizou a produção legislativa da relatora Tabata Amaral (PSB-SP).

O parlamentar também alfinetou a primeira-dama Janja, que classificou o apelido “gastadeira” como misoginia: para o mineiro, se o projeto tem apoio dela, “ficou muito mais fácil votar não”.

O texto, que equipara a misoginia ao crime de racismo e já passou pelo Senado, teve urgência aprovada no plenário da Câmara em 1º de julho, por 293 votos a 158. Quase duas semanas depois, porém, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não pautou a votação, e organizações feministas fazem mobilização nacional pela apreciação antes do recesso, que começa no dia 18.

Tabata prevê votação nesta semana, conforme acordo no colégio de líderes, e diz que o desafio agora é combater a desinformação sobre a proposta. Nos bastidores, porém, a tendência é que o texto fique para depois do recesso, com risco de ser adiado para depois das eleições por falta de consenso.

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