PF apreende carrões de luxo do ‘Careca do INSS’

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (21), carros de luxo atribuídos a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal. A ação integra uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo “descapitalizar” um dos principais investigados apontados como integrante do esquema criminoso. O inquérito também apura os crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação de patrimônio e dilapidação patrimonial.

De acordo com a PF, os veículos estavam escondidos em vagas privativas de um edifício no Distrito Federal. Imagens divulgadas pela corporação mostram a apreensão de uma BMW M5, um Audi R8 V10 e um Chevrolet Opala Diplomata, modelo clássico valorizado por colecionadores.

Esta não é a primeira ofensiva patrimonial contra o investigado. Em março deste ano, o ministro André Mendonça autorizou o leilão de carros e motocicletas apreendidos anteriormente na investigação, avaliados em cerca de R$ 6,6 milhões.

A Jovem Pan teve acesso à manifestação da defesa de Antonio Carlos Camilo Antunes. Em nota, os advogados afirmam que comunicaram ao Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2025, a existência dos veículos que ainda não haviam sido apreendidos, apesar da decisão judicial que determinava o sequestro dos bens. A defesa sustenta que a informação foi prestada espontaneamente nos autos e afirma que aguarda o regular andamento do processo.