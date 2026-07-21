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Bruno Pinheiro

PF apreende carrões de luxo do ‘Careca do INSS’

A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

PF apreende carrões de luxo do ‘Careca do INSS’
Carro apreendido do 'Careca do INSS' Obtido pela Jovem Pan

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (21), carros de luxo atribuídos a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal. A ação integra uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo “descapitalizar” um dos principais investigados apontados como integrante do esquema criminoso. O inquérito também apura os crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação de patrimônio e dilapidação patrimonial.

De acordo com a PF, os veículos estavam escondidos em vagas privativas de um edifício no Distrito Federal. Imagens divulgadas pela corporação mostram a apreensão de uma BMW M5, um Audi R8 V10 e um Chevrolet Opala Diplomata, modelo clássico valorizado por colecionadores.

Esta não é a primeira ofensiva patrimonial contra o investigado. Em março deste ano, o ministro André Mendonça autorizou o leilão de carros e motocicletas apreendidos anteriormente na investigação, avaliados em cerca de R$ 6,6 milhões.

A Jovem Pan teve acesso à manifestação da defesa de Antonio Carlos Camilo Antunes. Em nota, os advogados afirmam que comunicaram ao Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2025, a existência dos veículos que ainda não haviam sido apreendidos, apesar da decisão judicial que determinava o sequestro dos bens. A defesa sustenta que a informação foi prestada espontaneamente nos autos e afirma que aguarda o regular andamento do processo.

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