PGR defende soltura de ex-presidente do INSS e mais dois investigados
A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela substituição da prisão preventiva de Alessandro Antônio Stefanutto, ex-presidente do INSS, e de Vinícius Ramos da Cruz e Tiago Abraão Ferreira Lopes por medidas cautelares.
Na prática, o Ministério Público Federal entende que os três podem deixar a prisão, desde que cumpram restrições impostas pela Justiça.
Para Carlos Roberto Ferreira Lopes, ex-presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), a posição foi diferente. A PGR pediu que sejam rejeitados os pedidos apresentados pela defesa e não defendeu, neste momento, a revogação da prisão.
A Procuradoria também solicitou informações sobre o estado de saúde de Carlos Lopes. A defesa sustenta que a condição dele seria incompatível com a permanência no cárcere.
O pedido é para que a unidade de custódia informe as condições de saúde do investigado e esclareça se possui estrutura para oferecer a assistência necessária.
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