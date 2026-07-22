PL oficializa candidatura de Wellington Fagundes ao governo de Mato Grosso

Partido também homologou a candidatura do deputado federal José Medeiros ao Senado e definiu as chapas para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa

O PL oficializou nesta quarta-feira (22) a candidatura do senador Wellington Fagundes ao governo de Mato Grosso durante convenção estadual realizada em Cuiabá. O partido também homologou a candidatura do deputado federal José Medeiros ao Senado e definiu as chapas para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa.

O candidato a vice-governador ainda não foi escolhido. Segundo Wellington, o nome será anunciado até o fim do período das convenções, em 5 de agosto, e será definido com base na experiência e na capacidade de gestão.

Após a oficialização, o senador afirmou que pretende adotar uma gestão descentralizada, com maior presença do Estado nos municípios, e disse que pretende usar sua articulação em Brasília para ampliar a chegada de investimentos a Mato Grosso.

Durante o evento, Wellington também afirmou que uma das prioridades do PL na eleição de 2026 será trabalhar pela candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Além da chapa majoritária, o partido homologou 17 candidatos a deputado estadual e oito candidatos a deputado federal. Com a convenção, Wellington inicia oficialmente a campanha ao Palácio Paiaguás.