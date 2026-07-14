Suspensão de visitas de Flávio acende alerta também em Carlos Bolsonaro

Ex-vereador, no entanto, também é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e deverá agir com cautela para evitar uma sanção semelhante imposta pelo ministro

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai também ligou o sinal de alerta em Carlos Bolsonaro. Na avaliação de aliados próximos à família, o ex-vereador carioca poderia, em tese, seguir visitando Jair Bolsonaro e repassar as orientações políticas a Flávio, funcionando como uma espécie de telefone sem fio. Seria uma alternativa capaz de contornar a crise na articulação política do presidenciável.

Carlos, no entanto, também é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e deverá agir com cautela para evitar uma sanção semelhante imposta pelo ministro.

Segundo aliados, caso Carlos receba orientações do pai, o mais recomendado é não tornar isso público, repassando as informações apenas ao irmão mais velho de forma reservada. O objetivo é evitar um cenário em que os quatro filhos de Bolsonaro fiquem impedidos de visitá-lo justamente em um momento decisivo para os projetos políticos da família.