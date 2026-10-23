TSE arquiva ação sobre cadeira vazia em debate cancelado da Globo
A disputa sobre a cadeira vazia no debate presidencial da Globo terminou sem julgamento do mérito no TSE. Estela Aranha mandou arquivar a ação da coligação Brasil Pronto Pra Mais porque a emissora cancelou o encontro de 1º de outubro.
A ministra havia suspendido, naquele dia, a regra que previa identificar o candidato ausente e permitir que os adversários dirigissem perguntas a ele.
Como o debate não aconteceu, Estela acompanhou o parecer do Ministério Público Eleitoral e considerou que a ação perdeu o objeto. Ficou sem resposta a discussão sobre a validade da regra.
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