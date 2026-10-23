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Bruno Pinheiro

TSE arquiva ação sobre cadeira vazia em debate cancelado da Globo

Estela Aranha mandou arquivar a ação da coligação Brasil Pronto Pra Mais porque a emissora cancelou o encontro de 1º de outubro.
Bruno Pinheiro

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Lula e Flávio durante debate na Band
Lula e Flávio durante debate na Band Renato Pizzutto/Band

A disputa sobre a cadeira vazia no debate presidencial da Globo terminou sem julgamento do mérito no TSE. Estela Aranha mandou arquivar a ação da coligação Brasil Pronto Pra Mais porque a emissora cancelou o encontro de 1º de outubro.

A ministra havia suspendido, naquele dia, a regra que previa identificar o candidato ausente e permitir que os adversários dirigissem perguntas a ele.

Como o debate não aconteceu, Estela acompanhou o parecer do Ministério Público Eleitoral e considerou que a ação perdeu o objeto. Ficou sem resposta a discussão sobre a validade da regra.

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