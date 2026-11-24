Foram 129 vítimas por dia no mundo. Nas Américas, a taxa de feminicídios cometidos por pessoas próximas caiu em ritmo mais lento que a de homicídios em geral

Cerca de 47 mil mulheres e meninas foram assassinadas por parceiros íntimos ou familiares em todo o mundo em 2025. Isso equivale a 129 vítimas por dia, ou cerca de cinco por hora. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (24) pela ONU Mulheres e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Os assassinatos cometidos por parceiros ou familiares representaram cerca de 60% dos 78 mil homicídios intencionais de mulheres e meninas estimados no mundo em 2025. O levantamento foi elaborado com dados de 122 países e territórios. A ONU ressalta que a diferença entre as 47 mil vítimas estimadas em 2025 e as 50 mil de 2024 se deve, em grande parte, a mudanças na disponibilidade dos dados. Por isso, a comparação entre os dois números é insuficiente para concluir que houve uma queda real.

Feminicídio recua mais devagar que homicídios

Entre 2010 e 2025, a taxa geral de homicídios nas Américas caiu 23%, enquanto a de feminicídios cometidos por parceiros íntimos ou familiares recuou 12%. Na Europa, a taxa geral de homicídios caiu 43%, e a de feminicídios nesse recorte diminuiu 28%.

Em 2025, a África teve a maior taxa de mulheres e meninas mortas por parceiros ou familiares, com 2,9 vítimas por 100 mil. As Américas ficaram em segundo lugar, com 1,4, seguidas pela Oceania (1,1), pela Ásia (0,6) e pela Europa (0,5).

O relatório aponta que muitos feminicídios são precedidos por ameaças e agressões. A diretora-executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, defendeu que mulheres e meninas tenham condições de denunciar a violência com segurança e receber proteção antes que as agressões se agravem. Monica Juma, diretora-executiva do UNODC, pediu investimentos em prevenção e em programas voltados a autores de violência doméstica.

Brasil registrou 1.571 feminicídios

No Brasil, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 1.571 vítimas de feminicídio em 2025, ante 1.504 em 2024. A taxa de feminicídios subiu 4%, enquanto a taxa de homicídios de mulheres, que inclui os feminicídios, caiu 5,5%. O dado brasileiro reúne os casos classificados como feminicídio nos registros de segurança pública. O recorte de 47 mil vítimas da ONU considera especificamente os assassinatos cometidos por parceiros íntimos ou familiares.