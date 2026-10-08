Operação mira quadrilha especializada em roubos e furtos a casas de luxo em SP

Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em Americana e Jundiaí

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (8), a Operação Chave Mestra para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências de alto padrão no interior de São Paulo. A ação tem como alvos criminosos que atuavam em Americana e Jundiaí. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

A operação é coordenada por policiais do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), na Zona Leste da capital paulista, e conta com um efetivo de pelo menos 40 policiais civis e 20 viaturas.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava ferramentas como pés de cabra e chaves de fenda grandes para arrombar os imóveis. Os criminosos também usavam luvas e roupas específicas para dificultar a identificação durante as ações.

A investigação começou após uma abordagem da Polícia Militar, em 19 de junho de 2026, quando quatro suspeitos foram encontrados em um carro carregado de ferramentas que poderiam ser utilizadas em arrombamentos.

A partir da ocorrência, a Polícia Civil aprofundou as apurações e identificou uma estrutura criminosa organizada, que, segundo os investigadores, atuava havia cerca de um ano.

O grupo tinha uma divisão de tarefas bem definida. Uma parte dos integrantes era responsável por escolher as residências que seriam invadidas. Outros faziam o monitoramento dos imóveis, enquanto equipes executavam os roubos e furtos em busca de dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos.

Depois dos crimes, outros integrantes ficavam encarregados de comercializar os produtos roubados e furtados, alimentando uma rede de receptação dos objetos.

Durante a análise do celular de um dos investigados, os policiais encontraram um grupo de mensagens utilizado para planejar as ações criminosas. Os integrantes se identificavam como “Equipe Quebra Tudo 999”.

A Operação Chave Mestra busca cumprir as ordens judiciais, reunir novas provas e avançar na identificação dos envolvidos nos crimes e na rede responsável pela receptação dos objetos.