Conglomerado é suspeito de captar mais de R$ 4 bilhões com contratos de investimentos sem lastro real, simular faturamento bilionário e desviar recursos de investidores

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagraram, nesta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício, que investiga o Grupo Fictor por suspeitas de fraude financeira, lavagem de dinheiro, desvio de recursos de investidores e ocultação de patrimônio.

São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos financeiros ligados a pessoas e empresas investigadas.

Segundo a Polícia Civil, o conglomerado teria captado mais de R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025 por meio de contratos de investimento que prometiam rendimentos fixos, mas que não teriam respaldo em operações comerciais reais.

A investigação é conduzida pelo 15º Distrito Policial e pelo Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), do Ministério Público.

O Grupo Fictor entrou em crise financeira após anunciar, em novembro do ano passado, a intenção de comprar o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Em fevereiro deste ano, o conglomerado pediu recuperação judicial. A empresa tem 13.066 credores e dívidas que somam R$ 4,29 bilhões.

Suspeita de faturamento fictício

De acordo com a investigação, o grupo teria simulado operações comerciais para apresentar uma falsa solidez financeira e atrair investidores. A captação de recursos era feita sob a justificativa de investimentos no agronegócio, com promessa de remuneração fixa, mas sem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sem respaldo em negócios agropecuários reais.

Para sustentar o faturamento, segundo o Ministério Público, eram realizadas transações com cartões corporativos entre empresas do próprio conglomerado, em operações que movimentavam dinheiro de forma circular.

A suspeita é de que os recursos captados tenham sido transferidos para contas pessoais dos dirigentes, empresas de fachada e estruturas financeiras em paraísos fiscais.

A decisão judicial aponta que o faturamento divulgado pelo grupo era sustentado por transações circulares entre empresas do mesmo conglomerado, com o objetivo de aparentar solidez perante investidores e instituições financeiras. As suspeitas foram reforçadas por perícias contábeis realizadas no processo de recuperação judicial e por comunicações de movimentações financeiras feitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Empresários suspeitos de receber milhões

O Ministério Público aponta três empresários como integrantes do núcleo de controle do conglomerado, suspeitos de receber grandes quantias em contas pessoais e por meio de empresas ligadas. Um deles, apontado como principal controlador, teria recebido mais de R$ 177 milhões em sua conta pessoal sem justificativa comercial lícita.

Já o sócio-administrador da Fictor Invest, teria recebido mais de R$ 90 milhões de empresas ligadas ao conglomerado e retirado R$ 65 milhões da própria conta nos cinco dias anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Quanto a outro investigado é suspeito de estruturar uma empresa utilizada para distribuir recursos entre os controladores. Por meio dessa estrutura, ele teria recebido mais de R$ 53 milhões.

Segundo a investigação, uma única empresa ligada ao grupo movimentou R$ 666,8 milhões, apesar de declarar faturamento de apenas R$ 466 mil. Mais de R$ 203 milhões teriam sido repassados diretamente às contas pessoais dos três empresários.

O Ministério Público pede que os investigados sejam responsabilizados solidariamente pelas dívidas do conglomerado.

Carros de luxo e patrimônio no exterior

Os investigadores também apuram possíveis manobras para ocultar patrimônio antes e depois do pedido de recuperação judicial, incluindo transferências de recursos para contas nas Ilhas Cayman, abertura de novas empresas e negociações envolvendo imóveis e veículos de luxo.

De acordo com a decisão judicial, um dos investigados teria simulado a venda de uma Lamborghini Urus e de uma Ferrari Purosangue para outra empresa no mesmo dia em que foi deflagrada a Operação Fallax, em março deste ano.

O Ministério Público identificou ainda a criação de pelo menos oito empresas após o pedido de recuperação judicial. A suspeita é de que essas estruturas tenham sido utilizadas para abrigar patrimônio e dar continuidade à captação de recursos.

Bloqueio bilionário e quebra de sigilo

A Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, veículos, ações, recursos em fundos de investimento e planos de previdência privada. Também foi determinada a quebra do sigilo bancário dos investigados desde janeiro de 2021.

O Ministério Público havia pedido medidas contra 233 pessoas e empresas, sendo 59 pessoas físicas e 174 jurídicas. O pedido foi parcialmente atendido.

A urgência das medidas, segundo a magistrada, também está relacionada à proximidade da assembleia geral de credores, prevista para 4 de dezembro, quando deverá ser discutido o plano de recuperação judicial do Grupo Fictor.

A investigação também apura possíveis conexões com estruturas investigadas na Operação Carbono Oculto, que mira a atuação do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro.

Segundo o delegado Luciano Samara Tuma Giaretta, os investigados poderão responder por crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Todos os fatos são suspeitas investigadas pelas autoridades e não representam condenações.

A coluna tenta contato com a assessoria de imprensa do grupo citado para manifestação. Assim que houver resposta o texto será atualizado.