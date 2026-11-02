‘Calmo e confiante’: Flávio fala com a Jovem Pan pela 1ª vez desde a fuga do Brasil

Após culto ao lado da família, senador conversou com a Jovem Pan sobre oposição a Lula e planos de entrevistas

O primeiro encontro de Flávio Bolsonaro com um jornalista, frente a frente, cara a cara, desde sua chegada aos Estados Unidos aconteceu neste domingo (1º), com exclusividade da Jovem Pan. Depois de participar de um culto na igreja Celeiro Casa de Oração, na Flórida, o senador conversou reservadamente com a reportagem sobre seus próximos passos, a intenção de falar à imprensa e o trabalho de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva que pretende desenvolver no exterior.

Estive com Flávio e Eduardo Bolsonaro durante a celebração, que durou entre duas horas e meia e três horas. A igreja é liderada pelo pastor André Fernandes, que anteriormente comandou a Lagoinha Alphaville. Os irmãos chegaram quando o culto já havia começado: Flávio acompanhado da esposa, Fernanda, e das filhas; Eduardo, da esposa e dos filhos.

Durante a celebração, os fiéis respeitaram o momento religioso das famílias, sem abordar os dois para conversas ou pedidos de fotografias.

Flávio demonstrou calma ao longo do culto. Fernanda, por sua vez, ficou bastante emocionada e chorou em diversos momentos. Permaneceu próxima ao marido, abraçada com ele ou de mãos dadas. Em imagens registradas pela reportagem, o senador aparece enxugando as lágrimas da mulher.

Os pastores Maurício Fernandes e Alice Fernandes, conhecidos como Paizão e Mãezona, transmitiram ao casal uma mensagem de fé e esperança para o futuro. Ao se dirigir a Flávio, Maurício afirmou, em uma reflexão religiosa, que quem está com Jesus não perde e que mesmo uma perda nesta terra pode representar um ganho pela fé.

Ao final do culto, em um momento reservado, Flávio conversou comigo sem estabelecer ressalvas prévias ao diálogo. Houve declarações autorizadas para publicação e informações compartilhadas sob compromisso de confidencialidade.

Na parte pública da conversa, o senador disse estar calmo e confiante no trabalho político que pretende iniciar nos Estados Unidos. Afirmou acreditar no Brasil e nas instituições brasileiras e sustentou que a democracia voltará ao país — avaliação expressa por ele ao tratar do cenário político brasileiro.

Entrevistas ao vivo ou sem cortes

Flávio também manifestou intenção de conversar com a imprensa. Ao comentar uma reportagem do Fantástico, contestou a versão de que não teria aceitado participar.

Segundo o senador, houve disposição para falar, mas a entrevista não avançou porque o conteúdo seria editado. Ele afirmou que pretende conceder entrevistas ao vivo ou com divulgação integral, sem cortes, para evitar que suas declarações sejam retiradas de contexto.

Essa é a versão apresentada por Flávio à Jovem Pan sobre as condições discutidas para sua participação no programa.

O senador indicou que deverá definir mais perto do fim desta semana como será sua primeira entrevista nesta nova etapa nos Estados Unidos. A intenção inicial, segundo ele, é conversar primeiro com um veículo internacional e, depois, com um canal brasileiro. Não anunciou os nomes dos veículos nem datas.

Antes disso, pretende aguardar as eleições americanas de meio de mandato, as chamadas midterms, marcadas para esta terça-feira (3). Flávio explicou que não quer interferir na reta final da disputa nem desviar a atenção do processo eleitoral americano.

As midterms acontecem na metade do mandato presidencial e renovam toda a Câmara dos Representantes e aproximadamente um terço do Senado. O resultado definirá o controle do Congresso nos dois últimos anos do atual mandato de Donald Trump. Para o presidente, preservar maiorias republicanas facilita a aprovação de sua agenda; uma vitória democrata poderá ampliar os obstáculos legislativos e a fiscalização sobre o governo.

CPAC como ponto de partida

Também conversei com Eduardo Bolsonaro, que confirmou sua participação no encontro do CPAC desta semana e demonstrou entusiasmo com a agenda.

O evento poderá marcar o ponto de partida da atuação conjunta dos irmãos na oposição a Lula no exterior, com aproximação a lideranças políticas e representantes do movimento conservador internacional.

As atividades do CPAC Circle Retreat and Gala estão previstas para ocorrer entre 4 e 7 de novembro, em Palm Beach, com programação em Mar-a-Lago no dia 5. Eduardo está confirmado. A presença de Flávio permanece como expectativa.

O encontro integra a programação do CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, um dos principais fóruns do conservadorismo internacional. Para os irmãos, poderá ser a primeira oportunidade nesta nova etapa de apresentar suas posições sobre o Brasil e estabelecer contatos para o trabalho político que pretendem desenvolver fora do país.